歎啡過日辰助手全程傍實 85歲謝賢撐枴杖入餐廳險跌倒

寫意歎啡■四哥雖然話永不言退，但生活步伐早已慢下來，呢日見佢歎咖啡都非常寫意。

招牌打扮■四哥一身招牌打扮行街，途人都忍唔住偷望。

助手扶實■四哥雖然攞住枴杖，但助手都扶實佢落扶手電梯。

長椅攤唞■喺淺水灣打發時間，臨近黃昏最好就坐喺長椅望吓海。

霆鋒爭氣■四哥同拉姑都是一代巨星，大仔霆鋒可以話係青出於藍。

貢獻良多■四哥為演藝圈貢獻良多，2019年獲金像獎頒終身成就獎。

感情成謎■四哥於17年宣布與相差49歲嘅上海女友Coco分手，結束12年感情，但隨後多次傳出復合。

出席首映■8月仲同前妻拉姑一齊睇《怒火》首映支持霆鋒。

罕持枴杖■去年出席已故好友炳哥喪禮，四哥罕有持枴杖現身。

唔肯覆機■6月好友修哥開騷，都話想搵四哥做嘉賓，不過就呻四哥冇覆機。

精神見人■雖然屢傳四哥身體抱恙，但7月時為《殺出個黃昏》宣傳都不知幾精神。

85歲謝賢（四哥）鏡頭前永遠英俊瀟灑，不過近年多次傳出他身體抱恙，去年出席已故好友譚炳文（炳哥）喪禮時更罕有地撐枴杖現身，加上沒有出席老友胡楓（修哥）6月舉行的紅館演唱會，令人擔心他的健康狀況。日前，本報撞到四哥喺淺水灣散步，同樣撐住枴杖，今次仲有助手全程照顧，見佢精神好好，星味依然濃，引來途人係咁偷望。採訪：張詠森7月時四哥為主演電影《殺出個黃昏》做宣傳，都見他風采依然。之後更孖前妻狄波拉（拉姑）一齊睇阿仔謝霆鋒主演電影《怒火》首映，見他着得咁靚仔、步履輕盈咁蒲頭大家都放心晒。不過四哥話晒85歲，私下出入都需要枴杖輔助吓！日前，謝霆鋒在節目上大爆高齡老父在家喪失自理能力，做仔嘅仲覺得爸爸好可憐，擔心四哥之際，原來霆鋒口中嘅自理能力就係藝人大小事都有人幫忙處理，久而久之就會喪失自理能力，謝霆鋒就用爸爸做例子，呀唓，嚇死人咩。星味濃引人望日前晏晝約4點，四哥連同助手坐七人車到達淺水灣，先到商場行陣。見四哥行動都比鏡頭前緩慢，手持枴杖行得好小心。其間都冇乜行入舖頭，喺商場得個行字，相信都係打發時間居多。由於四哥以一身招牌打扮，黑超、Cap帽、黑色外套加埋條馬尾，途人一眼就認出他是四哥，濃到化不開的星味真係唔輸俾而家班鏡仔㗎！四哥雖然有枴杖輔助，但亦都帶埋男助手出街，而呢位助手哥哥都好盡責，對眼好少離開四哥，尤其注意四哥啲腳步。好似落扶手電梯咁，佢都有伸手扶一扶，離開扶手電梯都望到實四哥每一步，深怕他跌倒。二人步出商場，助手陪四哥到長椅休息，隨後到餐廳嘆啡。入餐廳時要抬腿跨一級，四哥似乎有啲心急，差啲跌倒，助手同餐廳員工都即時嚇一嚇，伸手扶實四哥。歎咗一陣啡就埋單，但四哥似乎想食多支「啡後煙」先上車，不過身上冇煙惟有作罷，最後乖乖跟助手上車離開。