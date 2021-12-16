■劇中雪姐唱歌，修哥就吹色士風好夾。

■1987年，雪姐和修哥在TVB劇《少林與詠春》首次演情侶。

■近年雪姐愛上行山，加埋注重飲食keep得甚fit。

■雪姐戴埋頂畫家帽，同「君好」似兩姐妹多過兩婆孫。

■由童星開始修哥真係似食了防腐劑，完全唔識老。

米雪和石修在《十月初五的月光》飾演一對相識幾十年，已經超越了愛情的知己，原來這是兩人相隔34年再度合作拍感情戲，他們笑言「朱莎嬌」和「全海景」未能修成正果，望下次再續前緣大談黃昏戀。雖然雪姐和修哥分別66歲和74歲，但外形和狀態與實際年齡相差一大截，他們更大方分享保養心得。 採訪：杜淑霞 攝影：葉君海場地：Mustard Seed Co-Working Space早在1979年雪姐和修哥已於《絕代雙驕》合作，1987年再在《少林與詠春》演情侶，一直恨跟對方合作。今次合作雪姐特別欣賞兩人關係安排，「今次真係寫得好神，又唔係情侶，但超乎情侶，又唔係夫妻而係知己，比夫妻仲要好。」修哥好認同，「大家尊重亦都關心愛護愛錫對方，係好成熟嘅一對，好知道友情嘅建立需要一段好長時間，唔會輕易有啲情緒表現去破壞。」劇中雪姐更不時大唱《河花香》一曲，修哥視為雪姐送的禮物，「除咗有機會同雪姐合作，仲得到雪姐送嘅好禮物，《河花香》真係好好嘅禮物，有時行街揸車會不自覺哼咗。」雪姐對這歌也有特別感情，「《河花香》係我細個媽咪氹我瞓時唱，已經入晒腦，不過細個淨係識唱頭嗰四句，首歌令我回憶到細個好有親切感。」今次作品又滿足了他們對好拍檔及好劇本的要求，唯一是感情未能開花結果。修哥說：「希望嚟緊有唔同角色畀我哋合作，今次係戀愛唔到嘅好朋友，下次係戀愛到嘅好朋友。」雪姐贊同，「編劇寫一啲忘年、黃昏之戀，好似《金池塘》咁。」劇中雪姐雖飾演外婆，但實情跟修哥依然Keep得相當Fit，兩人除做運動，也食得很清淡，就算不落鹽都冇問題，而且不會節食，雪姐更加食足三餐飯，「我一日食三碗飯，係發哥教，我哋行山朝早一定要有飯，有時食到好似晚飯咁，梅菜蒸鯇魚又麵鼓蒸排骨，再食一碗飯，到中午又會食碗幾飯，反而到夜晚只食半碗仔飯。」而修哥更加難戒宵夜習慣，「我有個好壞嘅宵夜習慣，可能做呢行成日開夜班，有個錯覺唔食咁多嘢頂唔到去聽朝，但好簡單食生果、飲牛奶，有時會食冇蛋嘅麥包。」