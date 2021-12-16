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娜姐有信心澳門封后

2021-12-16 列印
■「伯伯」拖住媽咪（右）和娜姐合照。
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　　周秀娜和林芊妤（Coffee）母子昨日齊出席活動，Coffee見兒子「伯伯」翟德彥拖實娜姐，笑指他有靚姐姐就不理媽咪！
　　娜姐早前憑《馬達．蓮娜》獲提名澳門國際電影節影后，她坦言有信心，正度期出席頒獎禮。

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