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子女已拆聖誕禮物 甘比被要求再去買

2021-12-16 列印
■甘比即場在跑步機小跑撐善舉！
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　　「甘比」陳凱韻昨日以活動首席贊助劉鑾雄慈善基金信託人董事身份，與聯合國兒童基金香港委員會主席陳晴及委員會大使黃金寶等，齊主持「還童心導遊」虛擬跑善舉起跑禮。
　　甘比透露，小時候曾奪400米賽亞軍，但已久沒練跑，笑言現在湊三個蹦蹦跳的小朋友當作練跑，她亦會讓子女參與是次善舉，讓小朋友學會感恩及行善助人。聖誕節將至，甘比會在家開派對慶祝，笑言子女已拆聖誕禮物，還要求她再買禮物，而子女每日都有送禮物及畫畫給她呢！■甘比和黃金寶（右）等齊出席起跑禮。
■甘比和黃金寶（右）等齊出席起跑禮。


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