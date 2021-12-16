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石田壹成呻窮又離婚

2021-12-16 列印
■石田壹成和飯村育有一女。網上圖片
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　　經典日劇《同一屋簷下》中的「三佬」和也、現年47歲的石田壹成01年因吸大麻被起訴後，屢爆負面新聞，他在18年與年輕24載的靚女飯村貴子結婚，其後誕下一女。石田昨日自爆已和飯村離婚，亦是他第三次離婚，他向日媒透露，離婚原因是財困，一家三口連伙食費亦不夠。

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