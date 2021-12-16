■曾志偉希望今年頒獎禮如金像獎般熱鬧。

《萬千星輝頒獎典禮2021》將於1月2日舉行，無線總經理（節目內容營運）曾志偉昨日公佈16個獎項目前領先的10強，他讀出名單時，卻將憑《把關者們》角逐視后的新抱王敏奕讀成「王奕敏」，他笑言：「不會有私心，你見我連名都讀錯。」志偉希望今年頒獎禮有別以往，會提早選出五強名單，在下周一公佈，形式及氣氛如金像獎熱鬧。暫時入圍各獎項10強的演員接獲喜訊感興奮。視帝10強除了黎耀祥、馬國明，還有今年大熱的譚俊彥、張振朗。視后10強包括李佳芯，林夏薇、高海寧及鍾嘉欣。張振朗憑《拳王》與同劇的黎耀祥及情同兄弟的譚俊彥爭視帝，他表示從二人口中聽到鼓勵說話已好開心，覺得賺了，他承認私心看好譚俊彥，會替他開心。