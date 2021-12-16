  • 2021年12月16日 星期四
  • 22º
  • 86%
熱門： 世質中心三級火立會選舉雷伊Jer

日報新聞 > 娛樂

炎明熹自爆眼腫缺席活動

2021-12-16 列印
■姚焯菲好關心炎明熹健康。
Previous Next

　　炎明熹（Gigi）與姚焯菲（Chantel）前晚錄影《勁歌金曲》。Gigi日前抱恙缺席兩個活動，前晚錄影時十分精靈，她表示：「身體OK！收到大家的關心，當日睡醒後眼睛腫到化不到妝，所以沒辦法出鏡！」Gigi表示看過醫生，可能是長時間戴隱形眼鏡所致，與工作量無關，相信自己能應付到。
　　Gigi又透露早前已考完試，自覺成績中上、比以前好，笑言將迎接聖誕假期，「都收到些工作，但不是好滿，有時間出去玩，想和同學出去玩！」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd