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軒仔請網紅上節目反被戲弄

2021-12-16 列印
■左起：J Lou、軒仔及Asha大放笑彈。
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　　由張敬軒主理的網上節目《軒公敲碗》日前播出的第四集，請來YouTuber J Lou（林欣）及Asha（徐㴓喬）擔任嘉賓。
　　難得請來兩位網紅，軒仔乘機偷師問：「節目結束時，是否要說記得讚好我個channel？」J Lou直言：「以前興，現在冇咁興啦。」軒仔即尷尬表示：「我最近都仲叫人like我個channel。」拍攝團隊提議拍一個呼籲大家不要訂閱軒仔頻道的短片，J Lou跟Asha說：「Subscribe我哋兩個的channel就OK，唔使理佢（軒仔）㗎！」軒仔即一臉無奈說：「請嘉賓喎！」

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