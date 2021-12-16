老婆就生 隨時候命接Call去醫院 洪永城拍外景追住打交好賣命

做定熱身■拍攝動作戲份前，Tony不停做熱身。

雙喜臨門■Tony今年7月迎娶Inez，同時宣布將做人父。

街頭追逐■Tony喺街上被兩名刀手追到後巷。

不慎擦傷■來回拍了幾Take打戲，Tony不慎擦傷腳，工作人員即為他做保護措施，以防他再受傷。

擔心老婆■Tony接受訪問表示會幫手剪臍帶。

興趣相近■Tony與Inez都很喜歡戶外活動，二人經常一同去跑步。

早有準備■Inez日前於IG分享近照，指早已執定3個走佬袋，一作動就去得醫院。

聖誕禮物■Inez早前透露預產期係12月25日，不論係咪聖誕正日出世，相信BB都係最好嘅聖誕禮物。

拍拖3年■二人拍拖3年，Tony今年2月求婚成功，隨即同居試婚。

關心老婆■Tony等拍下場戲其間，不停查看手機，關心老婆情況。

本年7月，38歲洪永城（Tony）與33歲梁諾妍（Inez）結婚，同時分享老婆已懷孕4個月的好消息，稱預產期是今年底。唔經唔覺已踏入12月，即係Inez隨時生得，她近月專心安胎，而Tony則忙於拍攝TVB新劇《法證先鋒V》努力賺奶粉錢。本周二，準老竇在屯門為劇集拍外景，見佢拍攝追逐戲份，疲於奔命又要同人打交，雖然將為人父但仍然為工作唔錫身，更因此擦傷腳，大肚婆唔嚇得，小心啲呀。採訪：張詠森Tony與Inez於2018年開始拍拖，女方是全職模特兒兼跑步及健身教練，二人興趣相近，非常投緣。去年底已經開始同居試婚，Tony今年2月求婚成功後已不設防造人。直至今年7月宣布老婆懷孕，上月尾公告佗B女。連場打鬥整傷腳Tony當日下午在屯門街頭拍攝《法證先鋒V》，見他在街上拍攝被追場面，其間更有不少動作戲份。開拍前已經不停做熱身，開拍後可見動作演員各手持一把刀襲擊Tony及唐嘉麟，Tony將身旁的雜物扔向施襲者，又伸手擋刀及起腳踢向對方。Tony停機後摸摸手腕，又發現腳部有擦傷，工作人員都上前關心，不過他稱沒有大礙，只是小事。會剪臍帶好緊張等埋位拍下場戲其間，本報記者上前同Tony傾兩句，問到隨時迎接新生命，他坦言：「心情正常緊張、興奮、忐忑不安，總之百感交雜。」更解釋不安原因是擔心老婆：「當然希望母子平安，小朋友順利（出生）。」Tony指工作情況許可都幾乎手機不離身，確保不會錯過老婆通知生得嘅消息，即使當下正在工作都要飛到去陪老婆：「如果爭少少就拍埋啦！睇情況啦，因為去到醫院可能都未生到住，但都要盡快返屋企送老婆去醫院，呢樣係最緊要。」又透露應該會幫手剪臍帶，有少許緊張！他已向公司請假方便照顧老婆：「呢兩個禮拜係預產期，希望公司呢段時間盡量唔好安排工作。」不過老婆產後，Tony就未打算請假：「理想生活就係咁囉！始終要工作，要賺奶粉錢，都冇辦法。」而正趕拍的《法證V》，其戲份將於一月底完結，屆時就有時間照顧老婆和小孩了。