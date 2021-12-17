■其中一個演員帶兩個囡囡去睇綵排，兩個小觀眾大讚好睇。

■《捽！捽！捽！神燈大冒險》將於聖誕及元旦於沙田大會堂演出。

■泰臣開心憑《智能愛人》獲提名「最佳男配角」並打入十強。

■泰臣跟一班演員曾慕雪（前左一）、宋本浩（後左一）、馬嘉儀（中左一）、歐珮瑩（前右一）、王曦玟（中右一）和趙展禧（後右一）合作愉快。

■泰臣首次執導雖過癮，亦令他感壓力好大。

■去年11月，該劇已開始排練，但最終因疫情未能公演。

泰臣與劇團「一路青空」合作、首部編劇及導演合家歡音樂劇《捽！捽！捽！神燈大冒險》，因疫情由去年改為今年聖誕節及元旦公演，他多了一年時間準備，沉澱過再修改劇本，但亦因改期令原先演員有好大改動。他承認做導演滿足感大，但壓力亦不少，所以短期內都會專注做演員。撰文：杜杜 攝影：沈健程該音樂劇延期演出，令泰臣多了時間去思考劇本，「之前係咁趕可能會有啲盲點，而家有個寧靜狀態，有啲位可以再執好玩啲，連結局處理手法都唔同咗，因為我有空間做一啲藝術上改進。」延期令部份演員未能參與演出，亦令泰臣的如意算盤打不響，「舊年都排咗七、八成，諗住今次接住再排就得，但係新嘅演員又會有佢哋理解個故仔方法，連主角都換咗，所有嘢都要排過。」有過去年經歷，泰臣都擔心今次會再受疫情影響，令台前幕後心血浪費，「等如整完個聖誕大餐，唔可以食住仲要擺喺冰箱，都驚會壞或者冇咗。」不過有過去年一輪宣傳，加上疫情關係，令今年門票銷情相當理想，泰臣亦視為送給觀眾的禮物，「唔排除啲家庭冇得去旅遊，要喺香港搵節目，就當我哋喺聖誕同新年送一個禮物畀大家，一家人去享受，睇完有個親子時間去溝通係最正。」執導完這次後，泰臣暫時想休息專注番演員工作，因壓力實在太大，「以往只係演真係好輕鬆，戲嘅節奏，拿捏個張力，點樣同設計師傾啲設計係導演做，演員唔使諗。短期內唔做導演住，好消耗精神，做導演真係唔好立亂做，係好有滿意感，但係太投入時，搭車過嚟已經開始度嘢，做演員時可以好輕鬆去食個靚飯，但係做導演只會買個包，但係到胃痛先至記得食。」