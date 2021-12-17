  • 2021年12月17日 星期五
  • 24º
  • 65%
熱門： 幟哥雷伊許金山李嘉欣袁晴晴

日報新聞 > 娛樂

吳卓羲佩服張建聲增肥拍打戲勁辛苦

2021-12-17 列印
■張建聲與吳卓羲在戲中好多打鬥場面。
Previous Next

　　由麥浩邦執導、吳卓羲（Ron）、譚耀文及張建聲主演，以香港監獄為題材的電影《逃獄兄弟2》將於1月13日上映，電影公司昨日發佈預告片，Ron飾演的「賀俊」原是青年才俊，但淪為階下囚，但仍不改其意氣風發態度，最終與獄中兩大勢力譚耀文及張建聲發生衝突，其中Ron更與眾人有不少埋身肉搏的場面。
　　今次的反派角色令Ron過足戲癮，對於戲中連場打鬥，Ron直言只有拍戲才有一打四機會，好玩又值得，同時非常敬佩張建聲，「他為戲中角色增肥至200磅，肥住好辛苦和自己對打。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd