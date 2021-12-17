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關禮傑全家亮相靠關楓馨一手促成

2021-12-17 列印
■關禮傑一家與車婉婉組隊玩遊戲。
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　　關禮傑早前率領「關人車氏」隊及薛家燕率領的「流行經典」隊上《思家大戰》對賽。「關人車氏」隊有關禮傑與太太、大女Fabi（關楓馨）、細女番薯卡（關楓盈）及關禮傑好友車婉婉。關禮傑笑指今次全家上陣，全靠大女Fabi「逼迫」才能成事，「我哋睇個節目覺得好玩，我個大女就叫我快啲搵思捷，所以係Fabi說服我，我再說服太太同細女。」
　　而另一隊的家燕姐八年前與李思捷合作《玩嘢王》被整蠱，今次收到對方邀請，有懷疑過對方是否又想整蠱她：「你話請我嘛，我等咗兩個月，節目出咗街都係冇請我，我都諗住你係整蠱我嘅！」十分搞笑！

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