■Zeno一直很欣賞不同的藝術創作。

■新歌《尼斯》，Zeno搵來一直很欣賞的藍奕邦合作。

■Zeno由《造星III》表演項目《自畫像》開始，對創作愈來愈感興趣。

■這個假期Zeno很充實，除學習得閒就去沙灘玩。

■Zeno跟藝術家林欣傑合辦多媒體展覽《尼斯之歷》。

顧定軒（Zeno）沉寂半年，最近再有新搞作，首度作曲加上藍奕邦填詞推出新歌《尼斯》，還跟藝術家林欣傑合辦多媒體展覽《尼斯之歷》，而他更視為親生骨肉傾盡心力製作。Zeno坦承這段日子專登閉關，希望沉澱一下消化之前吸收的資訊，以及認清未來路向，相信今次作品會幫到他更容易搵到方向。 撰文：杜杜 攝影：沈健程 髮型：wing@the attic化妝：K 服裝：A.P.C@I.T 場地：FAM囍公館上年底Zeno除了參加《全民造星III》，同期還有主演劇集《男排女將》推出，同時間有太多資訊一時間令他吃不消，所以專登收埋自己半年，希望重塑自己，亦尋回生活節奏，「唔想畀一啲聲音去停滯咗自己，想消化下自己嚟緊想做一個點樣嘅藝人，相信觀眾都要時間消化，我自己都要諗清楚，唔係所有嘢湧埋嚟，我就去盲目跟隨住個腳步去行，要諗清楚係咪忠於自己。」首辦跨媒體製作壓力大Zeno承認《造星III》開啟了創作之門，在沉澱的日子除學習潛水、芭蕾舞和陶瓷外，還嘗試作曲，最終創作了《尼斯》，「係《自畫像》延續落去，首歌係講探索自己，我就諗如果自己係一種生物，係咩生物呢？就諗起尼斯湖水怪，因為大家對佢有好多猜測、標籤，於是想用番佢睇人類呢個視覺，去講標籤呢樣嘢。」最終主動搵了極恨合作的藍奕邦幫手填詞及監製去完成作品。恰巧這段日子，Zeno獲邀成為「香港藝術節外展大使」，走訪了多間學校及多位藝術家，期間被林欣傑的多元化作品所吸引，主動邀請對方一齊將歌曲結合藝術展覽來呈現。由單純想在個人平台發表的歌曲，到變成多媒體製作，Zeno坦言初任主辧方壓力極大，「自己第一個真真正正、由概念開始自己創作，加上表演都係自己，呢個係我第一個寶貝，係親生骨肉嚟，所以係好切身嘅感覺，不容有失，好想將自己想講故事，好順利傳遞畀觀眾，每部份都想做多啲。如果作品大家喜愛，好有意義，真係無憾，呢個作品令我更有信心去搵更多不同自己。」