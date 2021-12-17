  • 2021年12月17日 星期五
  • 23º
  • 63%
熱門： 幟哥雷伊許金山李嘉欣袁晴晴

日報新聞 > 娛樂

15歲姚焯菲 晒歌藝迎聖誕

2021-12-17 列印
■姚焯菲有豐富獻唱經驗。
Previous Next

　　15歲姚焯菲（Chantel）參加《聲夢傳奇》後人氣急升，仍是學生的她校內校外亦是風頭躉。
　　Chantel就讀的國際學校官網近日上載師生合唱詩歌的短片迎聖誕，Chantel領唱兼企正中間，儼如學校「生招牌」，她有飆高音騷歌藝。其中有鏡頭可見Chantel旁邊為低年級同學，讓她一顯師姐風範呢！圖：網上圖片■姚焯菲與同學仔齊高歌。
■姚焯菲與同學仔齊高歌。


想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd