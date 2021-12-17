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分享完出水泳照未夠喉 麥明詩吹蠟燭又賣大包

2021-12-17 列印
■麥明詩的「事業線」甚吸睛。
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　　上周六踏入30歲的麥明詩，連日獲不同好友邀約慶生，昨日就在社交網的限時動態，分享黎紀君等為她慶生的情況，當中更有麥明詩吹蠟燭的短片，可見她似不經意地豪晒胸前「事業線」！
　　查實麥明詩已日前分享舊照，當中更有在泳池中的索爆出水芙蓉泳照，早有晒身材「前科」的她，連吹蠟燭都令不少網民睇錯重點，再度賣大包益Fans，難怪令不少網民請港姐冠軍出身的她，考慮再全身投入娛圈！圖：網上圖片■麥明詩連日獲好友邀約慶生。
■麥明詩連日獲好友邀約慶生。
■麥明詩日前曾分享出水泳照。
■麥明詩日前曾分享出水泳照。


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