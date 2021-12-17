  • 2021年12月17日 星期五
  • 23º
  • 63%
熱門： 幟哥雷伊許金山李嘉欣袁晴晴

日報新聞 > 娛樂

《頭條》即時新聞獨家爆 李嘉欣任《造星IV》決賽評判

2021-12-17 列印
■李嘉欣甚欣賞ViuTV的創意及MIRROR的表現。
Previous Next

　　ViuTV真人騷《全民造星IV》總決賽將於12月25日、聖誕節在九展舉行及直播，殺入20強的參賽者將爭奪冠亞季軍，過往三季《造星》邀得周慧敏、謝安琪及鄧麗欣（Stephy）做評判。《頭條日報》即時新聞昨日獨家爆料指，據可靠消息，ViuTV今屆邀得數位重量級人物擔任評判，「大美人」李嘉欣將擔任當晚「最美麗的評判」。
　　現年51歲的李嘉欣，88年參選港姐奪冠，曾與黎明、張國榮及周星馳等巨星合作，下嫁許晉亨後相夫教子淡出娛圈，鮮有亮相電視節目。據知，李嘉欣答應ViuTV邀情，除有交情外，原來她亦很欣賞ViuTV的創意以及很想為香港娛圈發掘有潛能新血，她亦是「鏡粉」，甚欣賞MIRROR為樂壇的付出！圖：資料圖片

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd