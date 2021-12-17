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栢芝自揭為三子早起煮早餐

2021-12-17 列印
■栢芝又穿又脫甚忙碌。
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　　張栢芝近日在社交網透露，每日清晨4點起牀為三位兒子煮早餐，並表示：「有時我唔喺度，工人淨係畀個包佢哋，見到都唔想食！」
　　栢芝亦非常頻密地更新社交網，推銷產品如真人騷，昨日更以變面app示範又穿又脫外套，在鏡頭前激凸登場甚賣力！
圖：網上圖片■睇栢芝社交網如睇真人騷。
■睇栢芝社交網如睇真人騷。


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