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城城積極備戰跨年騷

2021-12-17 列印
■城城期待和大家一起倒數迎接新年！
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　　New TV主辦的「2021美麗的夜香港跨年演唱會」，將於本月31日晚在中環海濱活動空間舉行，大會邀得林子祥、李克勤、周慧敏、任賢齊、草蜢等演出，而壓軸表演嘉賓則是郭富城。
　　城城開心地表示：「電影工作緊密，但我仍努力騰出檔期參加演出，很難得今年可留港和家人及朋友一起倒數跨年，到時我也會全力以赴演出，送給大家開心悅目的歌舞，迎接新一年！」

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