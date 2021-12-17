同未婚夫行超市唔多嘢講 李施嬅細心揀食材 實習做好老婆

仔細閱讀■Selena買鱈魚都睇晒包裝上所有字，可能想睇吓營養標籤，又或者思考緊點煮畀Anson食。

主動埋單■Selena幫手遞嘢畀收銀員，Anson就主動遞信用卡埋單。

變望夫石■行到咁上下，Selena對眼終於離開吓啲食材，周圍望吓，似係等緊Anson返嚟呀。

睇中蟹腳■Selena應該唔在行揀海鮮，一見到Anson返嚟即問對方意見，最後成功加餸。

默默等候■Selena自備環保袋，行埋一邊默默執等Anson。

變小女人■推購物車去停車場就由Anson帶路，Selena成個小女人咁跟喺後面。

公佈喜訊■Selena今年初於IG公佈訂婚喜訊，當時仲未公佈未婚夫是誰。

星級教練■Anson其實係圈中有名的星級健身教練。

頗有家底■有傳Anson哥哥係人生教練Brian Cha，都幾有家底。

順其自然■Selena未搞婚禮，但已被問及生B問題，她稱暫時玩住朋友啲仔女先。

40歲的李施嬅（Selena）今年初宣佈與拍拖4年多的星級健身教練車崇健（Anson）訂婚，其後透露Anson喺水底向她求婚，非常浪漫。可惜受疫情影響，二人一直未能舉行婚禮。今年3月時被問及婚禮籌備進度，Selena竟表示仍然未開始籌備，更打定輸數指有機會要2022年先搞到婚禮。咁婚禮都係一個儀式啫，最緊要兩個人相處開心。日前下午見到呢對半同居狀態的未婚夫婦行超市買餸同買廁紙，雖然全程唔多嘢講但又好有默契，完全老夫老妻Feel。當日，Selena以「密封三寶」即帽、黑超加口罩去又一城逛超市，未婚夫Anson未到，她已經買到成架購物車都係食材和日用品，睇嚟她不僅非常熟知Anson口味，更因已是半同居關係，家中缺甚麼都一清二楚。等到Anson走入超市會合，Selena都有詢問Anson對食材的意見，睇得出Selena好尊重未來老公選擇呀！模範主婦揀食材Anson是星級健身教練，平時除了健身維持健康，相信亦十分注重飲食。拍拖4年幾，Selena早已與未婚夫達成共識，互相影響，見佢選購食材時，買羊架會拿上手小心對比色澤，買鱈魚亦仔細睇清楚包裝上的說明，非常細心。Anson現身時，Selena正為一包蟹腳頭痕，拿起問Anson意見，最後把蟹腳放進購物車。目測他們購物車中的食材，都幾肯定不是一餐飯的份量，未知是否仍對疫情有所顧慮，一次買埋幾日餸，親自為未婚夫下廚呢？埋單袋嘢顯默契買到成車嘢，Selena先把選好的東西給店員計數，唔知Selena是否買漏嘢呢？Anson一度行返轉頭搵嘢，不過最後都空手而回，然後由Anson主動碌卡，Selena就有默契地拿出環保袋，慢慢將東西袋好。之後推車去停車場啲粗重嘢就由Anson做晒，Selena就像小女人一般跟在未婚夫背後。然後先上車坐好，讓Anson慢慢將東西放到車尾箱，再駕車回家。二人全程沒有太多對話，一舉一動似乎已做了上百萬次，可見默契極佳。採訪：譚壹致