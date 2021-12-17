同未婚夫行超市唔多嘢講 李施嬅細心揀食材 實習做好老婆

當日，Selena以「密封三寶」即帽、黑超加口罩去又一城逛超市，未婚夫Anson未到，她已經買到成架購物車都係食材和日用品，睇嚟她不僅非常熟知Anson口味，更因已是半同居關係，家中缺甚麼都一清二楚。等到Anson走入超市會合，Selena都有詢問Anson對食材的意見，睇得出Selena好尊重未來老公選擇呀！
模範主婦揀食材
Anson是星級健身教練，平時除了健身維持健康，相信亦十分注重飲食。拍拖4年幾，Selena早已與未婚夫達成共識，互相影響，見佢選購食材時，買羊架會拿上手小心對比色澤，買鱈魚亦仔細睇清楚包裝上的說明，非常細心。Anson現身時，Selena正為一包蟹腳頭痕，拿起問Anson意見，最後把蟹腳放進購物車。目測他們購物車中的食材，都幾肯定不是一餐飯的份量，未知是否仍對疫情有所顧慮，一次買埋幾日餸，親自為未婚夫下廚呢？
埋單袋嘢顯默契
買到成車嘢，Selena先把選好的東西給店員計數，唔知Selena是否買漏嘢呢？Anson一度行返轉頭搵嘢，不過最後都空手而回，然後由Anson主動碌卡，Selena就有默契地拿出環保袋，慢慢將東西袋好。之後推車去停車場啲粗重嘢就由Anson做晒，Selena就像小女人一般跟在未婚夫背後。然後先上車坐好，讓Anson慢慢將東西放到車尾箱，再駕車回家。二人全程沒有太多對話，一舉一動似乎已做了上百萬次，可見默契極佳。
採訪：
譚壹致