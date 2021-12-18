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炎明熹《青春本我》爆Seed鬧人

2021-12-18 列印
■炎明熹負面情緒大爆發！
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　　TVB「聲夢」學員主演的青春劇《青春本我》明日播第三集，劇情重點落在炎明熹（Gigi）因父母婚姻出現問題而失眠沒胃口，更因耳機被同學弄壞，終爆Seed放大喉嚨鬧爆同學！
　　演戲新丁Gigi坦言「平時好少發脾氣」，這場戲對她有很大挑戰性，Gigi亦感激劇中父母姜皓文及陳煒對她貼心照顧：「我犯錯佢哋唔會即刻話我，但會諗辦法慢慢引導我。」■炎明熹心情欠佳如「黑面神」。
■炎明熹心情欠佳如「黑面神」。


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