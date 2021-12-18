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《悲情城市》金馬影帝 ﻿80歲陳松勇﻿﻿病逝﻿

2021-12-18 列印
■陳松勇憑《悲情城市》榮膺金馬影帝。
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　　台灣資深演員兼傳奇金馬影帝陳松勇，昨日在寶島桃園的醫院病逝，享年80歲。陳松勇涉足港台幕前影視演出多年，擅演老粗和黑幫人物角色。圖：網上及資料圖片
　　陳松勇入娛圈前曾是寶島的「古惑仔」，因逃避警察屢走入拍攝人員堆中避風頭，種下70年出道拍戲機緣。他在早年參演不少著名港產片，曾在《監獄風雲II逃犯》演周潤發的囚友，與李連杰合演的《方世玉》要「以德服人」的雷老虎亦令影迷難忘。
　　陳松勇在89年憑侯孝賢執導、梁朝偉合演的《悲情城市》，榮膺金馬獎最佳男主角，其他代表作還有《魯冰花》、《流氓世家》等。陳松勇於06年中風後健康日差，連年備受糖尿病和高血壓等病困擾，16年更因在家跌倒及肺積水等入院，日前再因不適送院，至昨日下午離世，享壽80歲。■陳松勇和周潤發合演《監獄風雲II》。
■陳松勇和周潤發合演《監獄風雲II》。
■陳松勇中風後健康大不如前。
■陳松勇中風後健康大不如前。


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