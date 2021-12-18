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欣宜甩嘴巨躉捱鞭

2021-12-18 列印
■欣宜笑住屹起屁股受罰！
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　　鄭欣宜前晚與C AllStar在九展舉行音樂會時，提出誰唱甩嘴便罰打屁股，結果她成為唯一輸家！
　　欣宜屹起巨躉準備受罰時，Jase竟拿起皮帶兼笑言「鞭鞭都有力」！結果On仔出手，大力鞭打欣宜的屁股，全場觀眾為之捧腹！

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