《法言人》劇本飛紙仔 馬國明靠死記 林夏薇買合桃補腦

■游嘉欣自認好難喊，要靠道具幫手。

■林夏薇在《七公主》的祼背戲，看得觀眾好肉緊。

■張頴康、馬國明、林夏薇及黃嘉樂與年輕版演員齊亮相。

■《法言人》舉行拜神儀式，台前幕後齊集，好熱鬧。

馬國明（馬明）、林夏薇、張頴康與黃嘉樂等昨日到將軍澳電視城出席新劇《法言人》開鏡拜神儀式，飾演師爺的馬明透露對白至少有10頁紙，劇本「飛紙仔」要即時死記，靠急才。薇薇與馬明繼《寒山潛龍》再合作並首次演情侶，問到今次會否再有祼背等激情戲？她即反問：「又嚟？！」昨日《法言人》的拜神儀式，除了馬明、林夏薇、張頴康與黃嘉樂等四位主角外，亦安排了各人的年輕版同場，馬明指今次在劇中演師爺，對白好多，除了講案例外更要做智囊提供策略，一場法庭戲至少10頁紙對白，惟劇本未齊，目前劇本「飛紙仔」要即時死記，都要少少急才。問是否類似鄭嘉穎「Law霸」角色？馬明笑稱角色不火爆，是斯文同時靠小聰明，在法庭上另一任務是察言觀色。林夏薇聞激情戲：又嚟薇薇則笑言小時志願做律師，今次終有機會演，最緊張是多對白，要看劇集及電影投入角色，也想食合桃補腦。薇薇與馬明是繼2013年的《寒山潛龍》再次合作，首次做情侶有感情線，問是否三男爭她？她形容是友情歲月的感覺，與馬明自小曖昧。問到會否再有類似在《七公主》中的激情戲？她反問：「又嚟？」但未齊劇本也不排除有機會。游嘉欣透露劇中與孔德賢演情侶，她與林正峰多次成為「熒幕情侶」，笑言終可轉人。游游稱今次演出的角色好慘，經常情緒低落，一開口講嘢便眼濕濕想喊，是好大挑戰，因為流淚對她而言好困難，平時看電影也好難被感動，除了食辣才會流眼淚。游嘉欣被流淚場口考起被取笑問是否冷血？游游自言比較堅強，因此往後也要想定備案，好似袋定眼藥水或者芥辣，盡快掌握如何代入角色的情緒。問會否想演律師？游游稱演律師非常難，因為聽起來好專業好大壓力，最難是一字不能錯地講對白，但有機會都想挑戰。