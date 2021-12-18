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TVB復辦年終盆菜宴 許濤宣佈發放花紅兼明年加薪

2021-12-18 列印
■TVB主席許濤（中）、節目內容營運總經理曾志偉及商務營運總經理蕭世和等高層上台祝酒。
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　　TVB每到年底都會在電視城舉行盛大盆菜宴，慰勞全台職藝員，不過近年因疫情關係，盆菜宴已停辦了兩年，今年有見疫情稍為受控，前晚終於復辦，TVB主席許濤、總經理（節目內容營運）曾志偉、首席創意官王祖藍等高層齊齊亮相，主席許濤更即場在台上宣佈好消息，指TVB今年會向員工派發花紅，更於明年重啟加薪機制，全場職藝員聽到好消息立即鼓掌，開心歡呼。
　　據悉盆菜宴共分兩晚舉行，設宴近200圍，出席前晚盆菜宴的藝人包括何廣沛、陳敏之、羅天宇、蔣家旻及許家傑等。主席許濤在台上發言，提到2021年是艱辛的一年，但TVB有不少節目都贏得口碑，他更鼓勵全台員工：「TVB最大的資產不是那五條頻道，不是電視城，甚至不是我們的品牌和片庫，而是在座每一位。」■每年的盆菜宴都是台前幕後歡聚的時刻。
■每年的盆菜宴都是台前幕後歡聚的時刻。
■許家傑、羅天宇及何廣沛亦有出席盆菜宴。
■許家傑、羅天宇及何廣沛亦有出席盆菜宴。


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