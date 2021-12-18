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玩遊戲又慢又渣 甄子丹自認豬隊友

2021-12-18 列印
■甄子丹自爆在家中玩遊戲，被家人嫌棄。
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　　甄子丹昨以宣傳大使身分出席「『港甄選』——買遍大灣區公益直播活動」啟動禮，他不會參與直播帶貨，但認為香港有很多值得推薦。談到日前為兒子慶祝14歲生日，子丹指當日一家人慶祝，稍後會再與兒子的朋友、同學開派對，他送了網上遊戲給兒子做生日禮物，雖認為不能沉迷打機，但會以鼓勵和交換條件方式教育。問到可會父子一起打機？他即自嘲：「我是屋企入面最渣一個，囝囝常嫌我又慢又渣，玩家庭遊戲無人想和我組隊，是豬隊友，渣到痺。」
　　日前有國際知名雜誌選出300位「亞洲最具影響力人物」，子丹是其中之一，他笑指開心事，日後想拍更多好戲。■甄子丹與太太日前為兒子慶祝生日。
■甄子丹與太太日前為兒子慶祝生日。


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