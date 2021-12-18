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姜濤呻沒有食物陪伴最寂寞

2021-12-18 列印
■姜濤與AGA首度合作，笑言一拍即合。
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　　姜濤與AGA（江海迦）首次合作，新歌《I Know》MV今晚播出。AGA第一次作曲給姜濤，兩人一拍即合，她形容十分夢幻，很快便作了首歌，而且高效率進行錄音和拍攝MV。姜濤則對歌詞好有感覺，會幻想自己日後拍拖的心情，如歌詞所寫，不能讓很多人知道，亦要把關係隱藏。
　　原來兩人在寫歌時已有「I know I know I know」這句歌詞，姜濤亦設計了一些舞蹈放在MV。MV視覺上有三間房連在一起，最左面是AGA，最右面是姜濤，中間房有一男一女演員演繹相愛不敢愛的情人，而AGA和姜濤各自在房間演繹寂寞情緒。對於寂寞的見解，姜濤竟說：「我覺得沒有食物的陪伴是最寂寞的時候。」

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