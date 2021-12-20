■沙也加與秋山大河傳緋聞，有指其母不接受這段戀情。

■35歲沙也加傳自殺，但現場未有遺書。

■神田正輝抱着年幼的沙也加，松田聖子在旁，一家好溫馨。

■神田正輝（左）與沙也加、村田充感情很好。

■松隆子撰文悼念沙也加。

日本長青女歌手松田聖子的演員女兒神田沙也加，昨日凌晨驚傳在北海道自殺身亡的消息，終年35歲！其事務所表示沙也加由札幌一家酒店墮下受重傷，送院後死亡。其母松田聖子的事務所發聲明指她未能接受事實，取消昨日演出。日本傳媒昨日凌晨報道，神田沙也加於上周六下午在北海道札幌一酒店高處墮下死亡，終年35歲。沙也加當日原定在北海道演出舞台劇《窕窈淑女》，但早上11時工作人員無法聯絡她，其後發現她墮樓。昨日沙也加所屬事務所指她於酒店22樓跌落14樓平台，被送往附近醫院搶救，延至昨晚9時40分不治，事務所對其去世仍難以接受。北海道警方表示初步以自殺方向調查，但暫時仍未找到遺書及自殺原因。沙也加的母親松田聖子，原定昨晚演出聖誕晚餐騷，亦立即煞停。而聖子的官方網站因太多人瀏覽，令伺服器癱瘓，其事務所發聲明：「松田聖子的女兒、女演員兼歌手神田沙也加於12月18日長眠，松田聖子仍未能接受這現實，懇請傳媒顧及她和其家屬哀傷的心情、其鄰居的私隱等，不要到其住所附近採訪，亦不要作猜測報道。」有指沙也加去世前曾致電父親神田正輝，並提早向21日生日的父親賀壽。她與父親關係良好，行內人指神田受很大打擊，現時在家中靜養。與拍檔撻着導致離婚至於沙也加與母親松田聖子一直有傳關係疏離，聖子被指多次反對沙也加的戀情，她於2017年下嫁演員村田充時，聖子亦反對，最終只有父親出席其婚禮。沙也加與村田充的婚姻亦只維持了兩年多，於2019年離婚；當時有指她因與舞台劇拍檔秋山大河搞婚外情而離婚，但沙也加發聲明否認。沙也加於2014年為迪士尼動畫日本版《魔雪奇緣》配音及唱日本版插曲而人氣反彈，她為片中的Anna配音，當時與她合作的松隆子，昨發聲明悼念，形容與沙也加一起為該片配音的時刻是難以取代的寶貴日子，對其去世難以用言語形容。