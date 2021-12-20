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高海寧嗜辣 自爆曾食到胃痛兼作嘔

2021-12-20 列印
■高海寧與何依婷聖誕前密密接Job。
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　　高海寧（高Ling）和何依婷昨日出席美食廣場開幕禮，高Ling表示自己很喜歡食辣，經常挑戰不同辣度，雖然曾辣到胃痛和嘔，但認為人生就是不停嘗試，問到揀另一半是否都要食得很辣？她笑言條件太多就很難找男朋友，最好當然是可以一起食辣，但對方不喜歡也不會勉強，正如她不食芫荽也不會勉強自己。
　　何依婷則笑言不挑食，但對食辣有陰影：「細個唔識分燈籠椒和尖椒，有日屋企人買了煎釀三寶，食了尖椒即辣到飛起，自此就有陰影。」何依婷正為新劇《法言人》開工，她憑TVB劇集《十月初五的月光》人氣急升，笑謂角色帶挈她不少搵外快的機會，希望愈來愈多。

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