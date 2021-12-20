與朱敏瀚險變HeHe情 張振朗大呼鍾意女人

■蔡潔不透露情歸何人。

張振朗、朱敏瀚、賴慰玲、姚子羚和蔡潔為劇集《拳王》宣傳，大家合唱聖誕歌預早報佳音及預告下周六聖誕節晚上播放大結局。劇中振朗、朱敏瀚和蔡潔的三角關係引人關注，蔡潔被問到她在劇中最終情歸何處時，朱敏瀚表示很意外網民竟是吹捧他與振朗的HeHe情，可能因為二人有太多牀戲，但其實只是牀上傾偈。至於「男男」CP另一主角振朗被笑與朱敏瀚又牀又基（肌），會否日久生情？振朗鬼馬道：「我有㩒住自己，所以大家不能見太多了，要暫時停一停，劃上逗號。（女友有否呷醋？）我要公開咁講畀大家知，我鍾意女人㗎，我和朱敏瀚是堅友情！」