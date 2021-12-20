三星媽攜女打卡 少女心爆發

▲楊洛婷和Tanya在白雪公主X紅蝴蝶水晶座駕前瘋狂打卡

▲陳麗麗和小黃妃在TOMICA期間限定店

▲楊洛婷愛女Tanya捧著反斗車王阿麥搖控車愛不釋手

早前，DJ朱薰、楊洛婷和黃澤鋒太太陳麗麗三位媽媽，分別偕同愛女妹之譚在之、黃子霏Tanya和「小黃妃」黃熙恩，母女出巡同遊將軍澳東港城「TOMICA DISNEY MOTORS聖誕夢樂園」，瘋狂打卡擺甫士，萌爆狂吸粉絲。三位小公主見到巨型的Disney Motors Jewelry Way公主主題水晶車和全新登場經典米奇皇室轎車，立即「少女心爆發」。年僅5歲的妹之掩不住一身演藝細胞，在巨型堡壘的Bling Bling鏡房中連續擺出多個甜美公主甫士，氹到媽咪朱薰「冧之之」；剛於6月誕下小兒的楊洛婷開心表示小公主打扮的Tanya鍾情於車仔及男孩子玩意，嚷著在「TOMICA期間限定店」挑選禮物，對「反斗車王阿麥搖控車」愛不釋手，相信將來一定是弟弟的最佳玩伴；只有兩歲的「小黃妃」則眼仔碌碌四圍捐，High爆與爸爸黃澤鋒駕駛電動車，搞到媽媽追到索氣，笑到氣咳。