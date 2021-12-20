Bob第二度開棟篤笑 自評有80分

■Bob請來王馨平擔任嘉賓。

林盛斌（Bob）前晚在九展舉行棟篤笑，圈中好友吳若希和老公Alex、張秀文和未婚夫王大權等都有到場欣賞。Bob重提到入行後最多人叫他花名就是「龜頭Bob」，幸得太太開解，指龜代表長壽，有龜殼保護自己和家人，將來死了就會變成「龜仙人」，火化又會變「龜苓膏」。Bob請來他的女神王馨平擔任嘉賓，大讚對方唱歌好聽，又說不要理台下的太太，並與王馨平十指緊扣及擁抱。Bob受訪時認為自己的表現有80分，自言比6年前首次開騷有進步；他有意將棟篤笑移師到星馬和美加等地巡迴，但一切等通關後再決定。