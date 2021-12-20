  • 2021年12月20日 星期一
  • 16º
  • 81%
熱門： 王力宏立會選舉神田沙也加港鐵何詩蓓

日報新聞 > 娛樂

何超鳳生日不忘行善

2021-12-20 列印
■何超鳳出席《胡桃夾子》聖誕芭蕾慈善首映禮。
Previous Next

　　何超鳳昨日以香港芭蕾舞團董事局主席身份，出席於香港文化中心舉行的《胡桃夾子》聖誕芭蕾慈善首映禮，超鳳表示是次劇目是全球唯一一個加入香港文化元素的演出，包括舞台設計及舞蹈員的服裝。
  超鳳透露今次舞團發起眾籌計劃，希望香港人也參與成為其一的製作人，共同擁有這個獨特的劇目。
  昨日是超鳳生日，她說簡單與家人吃飯，細女有陪同她來看《胡桃夾子》演出，至於大女在檢疫中；提到大女快將結婚，超鳳表示要視乎疫情再作安排。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd