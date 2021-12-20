何超鳳昨日以香港芭蕾舞團董事局主席身份，出席於香港文化中心舉行的《胡桃夾子》聖誕芭蕾慈善首映禮，超鳳表示是次劇目是全球唯一一個加入香港文化元素的演出，包括舞台設計及舞蹈員的服裝。超鳳透露今次舞團發起眾籌計劃，希望香港人也參與成為其一的製作人，共同擁有這個獨特的劇目。昨日是超鳳生日，她說簡單與家人吃飯，細女有陪同她來看《胡桃夾子》演出，至於大女在檢疫中；提到大女快將結婚，超鳳表示要視乎疫情再作安排。