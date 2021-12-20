陳庭欣有份演出的電影《G風暴》即將上映，她稱早前在社交平台分享自己在戲中被炸到半空的片段，她表示當日雖然安排了替身，但古天樂說服她親身上陣，因為會好型。
黃寶欣經歷大病學懂珍惜
陳庭欣有份演出的電影《G風暴》即將上映，她稱早前在社交平台分享自己在戲中被炸到半空的片段，她表示當日雖然安排了替身，但古天樂說服她親身上陣，因為會好型。
選委界別40議員深夜揭盅 盛智文馮煒光盧維思落選
完善選舉制度後舉行的首場立法會選舉昨日結束。投票在晚上十時半結束後，選出四十名立法會議員的選委會界別，在昨晚二時有初步結果。「英文人」蘭桂芳之父盛智文、前投資推廣署署長盧維思和「普通話人」政協委員屠海...
2021-12-20
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今年購物節「二選一」煞停 反壟斷局︰秩序明顯好轉
國家反壟斷局局長甘霖指，內地當局依法查處平台經濟領域「二選一」壟斷案，要求涉案企業全面整改，對防止平台壟斷及規範競爭行為發揮重要作用。他指，今年「618」及「雙11」購物節期間，網絡零售市場「二選一」...
2021-12-20
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俄轟炸機出動白俄領空巡邏 或在境內部署核武震懾北約
俄羅斯與烏克蘭邊境持續緊張。俄羅斯派出可攜核彈的圖-22M3遠程轟炸機到鄰國白俄羅斯的領空巡邏，據俄羅斯國防部指，雙方進行了四小時的飛行任務，以練習「與白俄羅斯空軍和防空部隊執行聯合任務」。白俄羅斯外...
2021-12-20
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二手屋苑錄議價成交
年尾新盤搶去市場焦點，二手業主心態普遍回軟。中原首席分區營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島周末錄得一宗成交，為30座中層H室，面積687方呎，三房套房間隔，以1048萬售出，呎價15255元，惟數日前...
2021-12-20
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臨近聖誕氣氛淡 專家倡保留現金 港股超賣 23000有支持
美聯儲局加快收緊寬鬆貨幣政策，中美關係惡化繼續困擾大市，近期投資氣氛一蹶不振，本周又臨近聖誕假期，投資者的投資意欲更加冷淡。分析預期，港股本周仍將在23000點位置拉鋸，不排除港股因超跌，恒指有200...
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學習詩蓓
何詩蓓繼東京奧運歷史性連贏兩銀後，近日於短池世界游泳錦標賽成為香港泳隊第一個世界冠軍兼世界紀錄保持者，振奮本地體壇。前女子重劍世界一姐江旻憓昨於科學園勇奪挑戰盃錦標賽冠軍，為今年劃上完美句號後，揚言視女飛魚為榜樣，學習對方穩如泰山的心態，明年力爭重返世一寶座！
2021-12-20
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郵輪Staycation | 聖誕3日2夜公海遊 Skypad離心力勁腳仔軟（下集）
皇家加勒比的海洋光譜號是全亞洲最新最大的智能郵輪，樓高16層，可容納5600位乘客，船上設有2137間房及多項大型餐飲娛樂設施，上集和大家簡單介紹了玩樂設施，今次記者Sonia繼續介紹船上更加刺激的設...
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王父代子出頭再辣㷫新抱 李靚蕾爆曾被迫墮胎 收王力宏短訊利誘封口
45歲王力宏與35歲李靚蕾爆出離婚後，隨着李靚蕾在17日晚上撰五千字長文，控訴結婚八年來受王力宏及其家人冷暴力、婚前被迫簽不平等協議、王力宏不斷召妓及與不同女人出軌、催她生小孩後想過「單身」生活離家等...
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勵‧志——一起修復消失的蠔礁
下白泥是香港有名的日落觀賞聖地，這天「呂志和獎」團隊一早來到一望無際的泥灘，不是看日落煙霞，而是支持「持續發展獎」獲獎者大自然保護協會(TNC)的義工活動，協助清理昔日養蠔業遺留的水泥柱。本港的養蠔業...
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馬場浮世繪——巴基系馬主丁志強因病辭世
日前有傳「巴基」系馬主丁志強（圖中捧盃）於本月離世，其兒子丁嘉林（圖左二）昨午證實這噩耗，並對父親突然離世，感到哀傷和惋惜。丁嘉林說：「其實父親早前已患病了一段時間，他一直都很堅強對抗病魔，無奈最終撒...
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