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黃寶欣經歷大病學懂珍惜

2021-12-20 列印
■黃寶欣大病一場後，自言更懂珍惜。
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　　黃寶欣、何婉盈、陳庭欣前晚錄影TVB遊戲節目《思家大戰》，黃寶欣早前透露曾患上大病，有過輕生念頭，現已走出困局，前晚不肯透露患了甚麼病，只謂治療過程非常辛苦，但現在已經康復。她表示經過大病和疫情，令她學懂珍惜所有，同時要做令自己開心的事。
　　陳庭欣有份演出的電影《G風暴》即將上映，她稱早前在社交平台分享自己在戲中被炸到半空的片段，她表示當日雖然安排了替身，但古天樂說服她親身上陣，因為會好型。

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