王父代子出頭再辣㷫新抱 李靚蕾爆曾被迫墮胎 收王力宏短訊利誘封口

■王父代兒子出頭，寫親筆信，反控訴李靚蕾以懷孕迫婚。

■王力宏被發現將李靚蕾P落全家福中。

■李靚蕾將王力宏利誘她以豪宅收口的短訊公開。

■王力宏返到台灣，在機場突然一反常態，以手機反拍記者。

■王力宏前日由內地返台灣時，在北京機場還向記者揮手。

45歲王力宏與35歲李靚蕾爆出離婚後，隨着李靚蕾在17日晚上撰五千字長文，控訴結婚八年來受王力宏及其家人冷暴力、婚前被迫簽不平等協議、王力宏不斷召妓及與不同女人出軌、催她生小孩後想過「單身」生活離家等七宗罪。核爆級指控令王力宏急急由內地趕回台灣拆彈，但可惜當事人龜縮不出面，只由王父代出頭寫親筆信反控訴李靚蕾兼力撐兒子，觸發李靚蕾再以長文逐點反駁王父言論，大爆她當年被迫墮胎，她更公開截圖指王力宏試圖以市值四億台幣的房子收買她，並要求王力宏在昨日下午三點前公開道歉，否則向王父及王力宏控告誹謗，最終到期限前王力宏仍然潛水沒任何回應。王力宏公開離婚後，遭李靚蕾發「毀滅式」長文控訴後，一直龜縮未有回應，昨日終由王力宏父親王大中打破沉默，寫下親筆信反控李靚蕾當初以懷孕迫婚、婚後兒子過了七年痛苦生活，又指李靚蕾的爆料文更是處心積慮。他堅稱兒子不是敗類，未有出軌，更表示已按李靚蕾要求，支付了數億台幣的贍養費給她，並加房子、生活費，兩名保母及孩子的生活費和教育費，估計至少有8,000萬港元。鬧王力宏無面對過失對於王父的公開信，李靚蕾再次發長文回應，「看到王爸爸年紀這麼大了，還要為了45歲的兒子出來說這樣謊，拍這樣的照片覺得很心痛也很不敢置信。你沒有一句道歉，依然選擇不自己坦然面對，一個中年人卻選擇躲在爸爸後面當白臉。」李靚蕾感到很遺憾是等來的不是道歉和懺悔，而是再一次自保，更貼上截圖直指王力宏方面試圖以市值四億台幣的房子收買她，「收到他試圖用錢收買我的訊息。你說，如果你現在發聲明道歉跟大家說你昨天其實是神智不清發的文，跟孩子住的房子就給你。」對此，李靚蕾表示心寒：「很顯然，你不在意，做錯事的人依然只在乎自己，只想獨善其身。這太不可思議了……也超越了道德的底線。其實，這是我們同住和扶養孩子們的房子，如果我想要爭取這個房子，也是有勝算的，不需要你的施捨，也不需要以任何條件來交換。」限時回應否則興訟對於王父指七年的痛苦，李靚蕾反駁：「如果七年的痛苦，怎麼會有二胎跟三胎？沒有恩愛，如何會有孩子？難道我是生育機器人嗎？這七年來除了我們自己知道，有太多的人證（親朋好友）和物證（情書／生活點滴的紀錄等等）。我們跟一般夫妻一樣有喜悅，有快樂，有互相扶持，也有磨合的時候。」至於被指以懷孕迫婚，李靚蕾指交往期間都是以結婚為前提交往，沒有採取避孕措施，王力宏得知她懷孕很高興，但他跟父母討論後竟叫她墮胎，或是生孩子後不結婚。李靚蕾回應王爸爸指兒子沒有出軌時，「這個王爸爸就很難得知了，畢竟他出軌也不會告訴你，就像他實錘召妓也沒有告訴你吧？」她又稱沒有要求數億台幣，也沒有要求一毛錢的贍養費，唯一要求是讓三個孩子的生活品質不要改變，不要解僱家裏的一名菲傭，一名保母阿姨和司機。最後，李靚蕾要求王力宏在昨天下午三點前公開道歉，否則她會尋求法律途徑對王力宏父子作出誹謗的提告。前日已從內地返回台灣的王力宏，在北京機場時還向記者揮手，至昨日到了三點限時仍沒作出回應。