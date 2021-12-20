李靚蕾貼Yumi祼照頭像 踢爆大話連篇

■李靚蕾放了Yumi裸照頭像截圖，證明她與王力宏15年後仍有聯絡。

■王父爆李靚蕾以懷孕迫婚，但二人第一個BB出世時，王力宏顯得好冧。

王力宏離婚風暴由前妻李靚蕾於17日深夜以5000字長文掀起後，不少女藝人都牽涉其中，包括台灣女團BY2妹妹Yumi（孫雨）及徐若瑄。Yumi前日Po文聲稱已報警控訴誹謗，還附上報案紙，但被李靚蕾極速反擊。昨晚Yumi再度開腔，承認與王力宏婚前曾經交往過，但未有介入他與李靚蕾的婚姻，還指和王力宏早已互刪微信好友。而在Yumi出貼文後，李靚蕾立即秒回：「『2015年，當時我倆早已互刪微信好友。』因為……之後都改為使用WhatsApp，還特地換上裸照頭喔……」更附上截圖，完全冇得反駁。