首度聖誕開騷給歌迷送驚喜 帶家人到場歡聚Supper Moment

■Supper Moment透露入場觀眾一定會有驚喜。

■Supper Moment大讚西九自由空間場地雖細，但勝在夠靚。

Supper Moment將於平安夜及聖誕節舉行共三場演唱會《Supper Moment Everything In The Box》，這是樂隊首度在聖誕佳節開騷，他們已預備帶埋屋企人到場齊齊歡聚。而第一次去西九自由空間搞騷，他們認為跟粉絲距離更近，加上今次製作有很多新構思，應該會帶給歌迷一個難忘又驚喜的聖誕節。Supper Moment繼今年6月舉行一連兩場的《一直相信演唱會》後，相隔半年再開騷，他們認為場地較細反而有利跟歌迷交流，「今次係想用超近距離同歌迷一齊過聖誕。真係好耐好耐未試過，唱咁近距離場地，我估唔單止我哋開心，歌迷一定都好開心，大家近近哋，可以跟住我哋一齊唱。有時唱大場，連歌迷個樣望落去都未必望得清楚，細場嗰種交流同感受，同大場唔一樣，觀眾今次都會變成我哋個騷表演其中一份子，一定會有驚喜。」Supper Moment透露今次在製作上，會有不少新構思帶給觀眾，更認為用演唱會都不足以形容這次演出，「唔好以為細場冇製作，我哋今次一樣喺製作上面搞好多新嘢，有大型立體屏幕，有唔同嘅視覺效果，總之今次唔可以用演唱會嚟形容24同25號兩日嘅演出，呢個係集光影、音樂同影像嘅一個沉浸式感官知覺旅程，同觀眾喺聖誕節一齊感應彼此，真係從來未有人試過。」至於今次場地選擇在西九自由空間演出，Supper Moment直言因場地正，就連著名的日本音樂大師都愛這個場，「冇特別原因，個場靚仔囉！連坂本龍一都揀自由空間開騷。呢個場個氣氛好有藝術感覺，裏面配套超齊全，樓底高、音響又靚，所以出來的聲音同其他場地應該有唔同感覺。不過我哋都係第一次喺呢度開騷，所以感覺係點要唱完先知。」未敢講《聲生不息》今次是Supper Moment出道以來，首度踏正在聖誕佳節開騷，他們坦言感覺特別興奮，仲已計劃好帶同家人到場一齊歡度，「聖誕節特別有一種普世歡騰感覺，所以開騷個人都會份外興奮，好有期待做一個又high又可以有齊溫暖回憶畀大家帶返屋企嘅騷。同埋會叫齊屋企人一齊嚟睇囉！一齊過一個難忘聖誕。」至於來睇騷的觀眾，Supper Moment強調一樣會有收穫，「每位入場觀眾也會收到一樣小物件，屆時在欣賞我們演出的同時，希望大家能透過內心去感應現場環境。」2021年已接受尾聲，問到Supper Moment新一年會有何新計劃時，對於有指他們有份參與由TVB與芒果TV《我是歌手》原班人馬合作的新節目《聲生不息》，他們就大賣關子，「最近不停寫緊新歌，有為自己又有為其他歌手寫歌，另外仲參加緊一個比賽，不過好似話唔講得住，可以講嗰陣再同大家分享。」至於2022年的新年願望，Supper Moment認為全球人類的願望都應該一樣，「希望全球疫情可以快點受控，讓大家的生活可以早日回復正常。」