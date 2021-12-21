有網民指涉流出「着褲照」 阿倫交內地法律部門處理

■爆料者「悲傷牛肉麵」分享的某人「着褲照」。資料圖片

現年71歲譚詠麟（阿倫）昨晚現身銅鑼灣，他說沒即時交代早前涉桃色新聞是處理不善，事件令家人及摯愛受到非常大困擾和傷害，令他領悟到以後會多陪家人。阿倫說當然會陪摯愛，聲言要修復感情，令感情鞏固。追問與另一半是否感情轉差而要修復？他即笑指摯愛是兒子，又指另一半在心中。至於網上瘋傳爆料者貼出的「背面照」及「着褲照」，阿倫指已交內地法律部門處理，對於網民直指他是相中人，他稱在Fans聚會都影了很多相周圍流傳。談到私密「着褲照」應該不會傳給別人，阿倫笑稱：「係你哋睇啫。(內情唔係咁？)我覺得唔係。」被問到王力宏的桃色糾紛時，阿倫稱沒有留意。