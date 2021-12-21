重錘反擊猛打死穴 前妻被封「蕾神」 王力宏左思右想 決定認錯暫退娛圈

新．蕾神■「蕾神」李靚蕾重錘反駁，令王力宏無招架之力！

■王力宏終發文認錯。

■李靚蕾逾2000字長文，逐點痛擊王力宏。

王力宏與李靚蕾的離婚事件演變成互相指控，男方指當年遭以胎逼婚，女方反爆他性上癮及長期精神虐待她。李靚蕾設死線要王力宏前日下午3點前公開道歉，否則控告王力宏及其父誹謗。王力宏前晚發文反駁，李靚蕾昨早發長文逐點重錘反擊，終令王投降道歉，宣佈暫時退出娛樂圈；李靚蕾更獲網民封為「蕾神」！王力宏前晚11時許回應李靚蕾的指控，令李靚蕾昨早發逾2000字長文反擊，她提出5點重錘還擊王力宏，要他直接回應「召妓」、「約炮劈腿」、「生三胎後逼離婚」、「有否盡父親責任」及「解釋為何拒絕直接通話」，她指前日曾嘗試聯絡王力宏，但對方一直拒接聽及無視無數訊息。對於王力宏重提李靚蕾的日文名，李稱：「在發文中，你脫序的一直在文中一直叫我西春美智子，只坐實了你是一個無論休養或人品都很低劣的一個人。你希望以此來挑起網友的仇視來控制輿論，但你低估了網友的智商。我中文的名字是李靚蕾。日本的名字是我小時候有用過，後來決定不再用因為我的生長和日本沒有連結，且父親離開了我們家庭讓我有不好的回憶。」指王此舉屬「用這麼低劣的手段來傷害我，讓我對你僅存的一點尊重也沒有了」。官媒點名「失德藝人必須涼」王力宏其後道歉認錯，更把前妻與三名子女「借住」的屋，轉為前妻名下，他謂：「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。在這裏，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉……王力宏又稱：「從今往後，我會注意自己的言行舉止，會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任，經濟上生活上盡可能的照顧靚蕾和孩子們，我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子……靚蕾，我們還是要共同照顧撫養三個孩子的，你們住的房子我會過戶到你的名下……此事肯定主要是我處理不當。再次向大家道歉。」其後，據寶島傳媒指，李靚蕾被問到會否控告王力宏及王父時，她表示決定不告。而內地官媒《環球時報》昨午在微博轉發王力宏的道歉聲明，直斥「失德藝人必須涼」。