李兄質問前妹夫：你是被強姦？
非建制大敗 僅狄志遠入局 民建聯掃19席最大贏家
新一屆立法會選舉日前結束，選出九十個議席，包括地方選區二十席、功能界別三十席，以及選委會界別四十席。其中民建聯合共取得十九個議席，成為最大贏家；工聯會則取得八議席，成為第二大黨。至於自稱非建制候選人，...
2021-12-21
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今年購物節「二選一」煞停 反壟斷局︰秩序明顯好轉
國家反壟斷局局長甘霖指，內地當局依法查處平台經濟領域「二選一」壟斷案，要求涉案企業全面整改，對防止平台壟斷及規範競爭行為發揮重要作用。他指，今年「618」及「雙11」購物節期間，網絡零售市場「二選一」...
2021-12-20
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俄轟炸機出動白俄領空巡邏 或在境內部署核武震懾北約
俄羅斯與烏克蘭邊境持續緊張。俄羅斯派出可攜核彈的圖-22M3遠程轟炸機到鄰國白俄羅斯的領空巡邏，據俄羅斯國防部指，雙方進行了四小時的飛行任務，以練習「與白俄羅斯空軍和防空部隊執行聯合任務」。白俄羅斯外...
2021-12-20
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二手屋苑錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接。中原分區營業董事程智聰表示，長沙灣碧海藍天1座低層C室，面積494方呎，兩房間隔，望內園池景，以810萬成交，呎價16397元，屬市價水平。據悉，買家為外區客，業主06年4月以275.1萬購入，是次沽貨帳面獲利534.9萬離場，升值1.9倍。御景峰兩房650萬易手香港置業區域營業董事范文濤表示，將軍澳海悅豪園1座中層D室，面積432方呎，兩房間隔，以769萬沽出，呎價17801元。據悉，新買家心儀單位向海，購入作自住。業主98年1月以約352.8萬購入，是次轉手帳面大幅獲利416.2萬，升值逾一倍。世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，...
2021-12-21
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變種病毒肆虐 市場憂慮情緒升溫 美股插水 杜指曾挫近700點
隨着Omicron變種病毒擴散，全球多國疫情惡化，投資者憂慮情緒升溫，再加上通脹壓力增加，外圍股市下跌，油價亦受壓。美股三大指數低開，杜指早段曾挫近700點或1.8%，標指跌1.2%，納指則跌1.7%...
2021-12-21
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收爐戰翼鋒大勇 西維爾切「塞」
西甲完成今晚和明晚各兩場補賽後就會歇冬，到明年一月初才戰火重燃。近況出眾的西維爾是夜主場迎戰巴塞隆拿，在狀態大勇的鋒將奧甘波斯掛帥下，勢必全取三分收爐，主勝放心捧。（Now632台周三凌晨4:30直播） 西維爾近期走勢不俗，上仗西甲憑中場拿迪傑錫及鋒將奧甘波斯各入一球，主場2:1勇挫馬德里體育會，聯賽走勢增至三分，穩守積分榜次席。該隊志矢以四連勝走勢完成二一年，重任就落在翼鋒奧甘波斯身上，這名廿七歲阿根廷鋒線近六次於聯賽披甲收錄四入球一助攻，他矢言：「很多謝球會和教練給予我信心，我想繼續交出好表現，領軍延續強勢。」巴塞鬥前五全敗再者今季頭六輪西甲攻入三球後，因肌肉傷患...
2021-12-21
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SPCA領養狗狗｜訓練員小助手Dawson
阿Pet今次要介紹給大家認識Dawson。牠對於陌生人和陌生環境多少也會感到害怕，每當遇見不熟悉的事物，身體便會緊張得發抖，換言之就是比較慢熱，需要多花時間跟牠混熟。相反看見認識的人，或者有其他狗狗陪...
2021-12-17
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重錘反擊猛打死穴 前妻被封「蕾神」 王力宏左思右想 決定認錯暫退娛圈
王力宏與李靚蕾的離婚事件演變成互相指控，男方指當年遭以胎逼婚，女方反爆他性上癮及長期精神虐待她。李靚蕾設死線要王力宏前日下午3點前公開道歉，否則控告王力宏及其父誹謗。王力宏前晚發文反駁，李靚蕾昨早發長...
2021-12-21
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社論——煞停濫用醫療券 聚焦治慢性病
長者醫療券計劃始於二○○九年，旨在資助長者自由揀選私營醫療服務，以減輕公共醫療的負擔。然而，醫療券引起部份商店垂涎，巧立名目，吸引長者使用，變成純粹購買藥物、眼鏡、海味、湯料等，用不得其所，到長者生病時，已用得七七八八，又要尋求公營醫院的服務。社會上長期有聲音，要求改善醫療券的使用。智庫「團結香港基金」昨發表研究報告，建議政府採取策略性採購醫療融資工具，委託公營醫療機構從私營界別購買並提供護理服務。社會應深入討論，付諸實行。負責研究的中大公共衞生及基層醫療學院院長、前食衞局局長楊永強指，公營醫療機構可向私營界別購買護理服務，例子之一，是補貼篩查三種常見的慢性病，包括高血壓、...
2021-12-21
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馬場浮世繪——時廄馬主望馬房短期照運作
霍利時日前公開宣布，將於明晚谷中夜賽之後，放棄練馬師牌照，其麾下三十匹馬的動向，頓時受到關注。據知大部分時廄馬主，對事出突然都感震驚，並覺得馬匹早有出賽部署，如要在此時轉倉，很可能會打亂出賽計畫，而且轉倉時間會甚倉卒，未必找到他們認為適合的練馬師。因此，多位時廄馬主都希望即使霍利時交還牌照之後，馬房仍可維持正常運作多一段時間，馬會已收到他們意見，將於日內決定處理。馬場浮世繪
2021-12-21
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