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李兄質問前妹夫：你是被強姦？

2021-12-21 列印
■王力宏與李靚蕾育有兩女一子。 資料圖片
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　　李靚蕾的胞兄近日亦在社交網發聲護妹，李兄指王力宏聲稱「一直活在威脅跟恐懼之中」，但先後和李靚蕾生下三位子女，遂質問王：「你是被強姦嗎？」又指王發聲明刻意提李靚蕾的日本名，是想轉移視線。

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