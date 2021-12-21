  • 2021年12月21日 星期二
  • 19º
  • 84%
熱門： 居屋安心出行冬至季候風王力宏

日報新聞 > 娛樂

城城小齊避談王力宏

2021-12-21 列印
■城城昨與小齊拍攝新片。
Previous Next

　　郭富城曾與王力宏合作過《雷霆戰警》，他昨日和任賢齊到貨櫃碼頭拍攝新片《臨時械劫》時，他們均避談與王力宏是否相熟，只是集中講新片的話題。小齊笑言等了廿幾年，終如願和城城拍戲，城城認真到，圍讀時都戴着假哨牙！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd