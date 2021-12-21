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Yumi解畫變「蟻后」

2021-12-21 列印
■Yumi不時分享性感照。
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　　BY2成員Yumi（孫雨）前晚發文解畫，稱自王力宏婚後已分手，但李靚蕾隨即踢爆，2015年Yumi和王的聊天頭像是半裸照。有網民就推測，Yumi有背當時男友何猷君與王繼續交往之嫌，本已「一身蟻」的Yumi再添負評！
圖：網上圖片■Yumi曾與何猷君拍拖。
■Yumi曾與何猷君拍拖。


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