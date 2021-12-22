■蔡潔形容張振朗同朱敏瀚好癡纏，她跟前者做直播，後者會在樓下等。

■因疫情蔡潔跟在內地生活父母兩年冇見，她望早日一家團聚。

■平日好難喊的蔡潔，全靠姚子羚帶入戲順利演喊戲。

■10月時，蔡潔跟朋友合資開健身院，首度榮升老闆娘。

■現實中蔡潔絕對不會主動追男仔，表白更加冇可能。

蔡潔在TVB劇《拳王》首度飾演任性千金小姐「江家晴」，更跟張振朗和朱敏瀚大搞三角戀。蔡潔話同角色反差好大，自己對住心儀對象會逃跑，角色會直接表白超級爽。年屆32的她又搞笑謂時間寶貴，冇時間再玩愛情遊戲，心急搵對象的她還公開呼籲追求者直接表白，贏得美人歸的機會好大。 採訪：杜淑霞 攝影：葉君海髮型：Terrence Chan@HAiR 化妝：Chloe Yu 服裝：Magazzin Group蔡潔同「江家晴」最大分別肯定是愛情態度，那份坦白令她感覺超爽，「最爽當然係鍾意就即刻講，呢種表白方式我係冇試過，我就算係演員身份都未試過，今次佢係唔理對方同埋喺邊度，總之鍾意就會嗌出嚟，但原來個感覺係正㗎，我以後可以考慮試吓。」令蔡潔覺得好玩，因她遇到心儀對象竟然會調頭走，「現實中我會走㗎！我鍾意佢反而會對佢衰啲、唔睬佢，因為着緊嗰個人好驚做錯少少嘢會破壞個關係，咁不如唔好做啦！（男方會以為你唔鍾意佢？）會呀！所以要嗰個人好主動先得，要促成一段喺我身上嘅姻緣，淨係靠我就冇啦！對方至少要畀我知道先，好似『江家晴』咁嗌出嚟，我會覺得好有誠意，但細個會驚，而家時間寶貴，冇時間慢慢猜，大家直接啲會好啲。」該劇是蔡潔加入TVB後最重戲份一套，她承認壓力大，「大家覺得你以前係拍電影，會對你有少少期待，但係其實我係嚿飯嚟，嚟到呢度佢哋先至係師兄師姐，佢哋好勁行埋個景度就做到。」她特別感激姚子羚帶入戲，「我其實好難喊，但子羚開咗我呢個鎖，我真係好多謝佢，我本身以為嗰場我要多啲時間，或者可能做唔到O添，但係我見到佢啲眼淚，我啲眼淚就標出嚟，佢帶動咗我。」提到劇中跟張振朗和朱敏瀚的三角關係，蔡潔笑指自己才是第三者，因兩人私底下太老友好癡纏，「不敢，佢哋先係一對，都希望嚟緊多啲合作。」