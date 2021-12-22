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只替「黑人」夫妻闢謠　李靚蕾否認影射徐若瑄

2021-12-22 列印
■（左起）范瑋琪、「黑人」、徐若瑄和王力宏等，早前聚餐合照。
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　　王力宏前日向前妻李靚蕾公開道歉後，李靚蕾向傳媒表示不控告王力宏方面誹謗，並在社交網向好友侯佩岑送上生日祝福。
　　昨日內地瘋傳「王力宏、徐若瑄、范瑋琪、黑人大玩4P、大尺度不雅視頻曝光」傳言，李靚蕾昨日傍晚再度於社交網發文，她寫道「據我所知，黑人（陳建州）、范瑋琪跟王先生沒有不正常關係」。對於李靚蕾只特別為「黑人」夫妻澄清，她其後接受台媒訪問時，否認是以排除法影射徐若瑄。另外，王力宏被爆出軌醜聞後形象破產，廣告商紛予割席，有指他或要賠償過億台幣！
圖：網上圖片■李靚蕾（左）去年親自為侯佩岑（中）慶生。
■李靚蕾（左）去年親自為侯佩岑（中）慶生。


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