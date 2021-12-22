Chris又被指性侵 莎拉發聲明撐受害者

■仙菲亞、莎拉和姬絲汀等合作《色慾》新作。

現年67歲的Chris Noth因飾演美劇《色慾都市》系列中的「大人物」（Mr. Big）走紅，近日他否認性侵兩名女子，力言是「你情我願」。日前有第三名女子挺身投訴，在2010年遭Chris性侵，事發時她在生理期！Chris據指已被經理人公司炒魷，主演的新劇亦宣佈飛走他，三位《色慾》拍檔莎拉謝茜嘉柏加、姬絲汀戴維絲及仙菲亞歷遜，昨日發表聯明聲明，力撐受害者，她們表示：「我們對於Chris Noth的性侵指控感悲痛，我們支持那些女性站出來及分享痛苦經歷，亦知道這是非常困難的事，我們為此讚揚她們。」圖：資料圖片