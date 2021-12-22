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MIRROR新團歌今面世迎聖誕

2021-12-22 列印
■MIRROR以新造型登場，為新團歌《12》造勢，大受「鏡粉」歡迎！
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　　MIRROR前晚在官方社交網中，分享12位成員的新造型照，並宣佈將於今日送上最新團歌《12》，作為送給「鏡粉」的聖誕禮物！昨日更發佈宣傳短片，可見他們的Chok爆Look！「鏡粉」紛留言表示甚期待！
　　《12》安排於今日中午在商台叱咤樂壇首播，下午一時在各大音樂平台上架，到晚上九時會於MIRROR的YouTube Channel首播MV，翌日更會在各大商場播放MV呢！

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