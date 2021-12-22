神田忍淚捧愛女骨灰 松田聖子哀別沙也加

■沙也加享年35歲。

■86年出生的沙也加是父母的掌上明珠。

松田聖子與前夫神田正輝的35歲獨生女神田沙也加，日前在札幌墜樓後離世。聖子和神田正輝昨日領回愛女遺體，送往殯儀館舉行喪禮及火化儀式，聖子和神田其後抱着愛女的靈牌及骨灰，眼泛淚光晤傳媒，白頭人送黑頭人，場面令人心酸。昨日踏入71歲的神田向傳媒道︰「與最親密的親人分別深切痛苦，很感謝大家幫助。我們（和聖子）還沒好好說過話，希望大家給我們一點安靜時間。」聖子則稱︰「在寒冷天氣讓大家前來，很不好意思，謝謝大家。」另外，聖子未落實會否如期出席除夕夜舉行的《紅白》節目。圖：網上圖片