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學友有儲錢否認破產

2021-12-22 列印
■學友指樂壇不是沒可能重回八、九十年代的光輝歲月。
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　　「歌神」張學友日前舉行線上記者會，被問到會否再挑戰個人開騷紀錄？學友稱追求紀錄永無止境，但強調沒退休計劃，他亦接拍明年在港開拍的新片。
　　談到早前被傳破產，學友指屬不實傳聞，對他有很大誤解，他自言有儲錢習慣，經濟情況現在「還可以」，強調沒問題，並叫大家放心！

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