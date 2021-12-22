自認現實 再攞視帝無助加片酬 鄭嘉穎為供兩個仔讀大學 唔諗退休

盡量小心■電影《G風暴》有唔少槍戰戲份，嘉穎答應老婆會盡量小心。

開心笑容■嘉穎坦言對住屋企人會有發自內心嘅笑容。

好有火花■鄭嘉穎再次同古天樂合作好有火花。

鬍鬚醫生■好受小朋友歡迎嘅「鬍鬚醫生」，可望為嘉穎再衝視帝。

「Law霸」最勁■《怒火街頭》「Law霸」角色成為嘉穎代表作。

深入民心■《天幕下的戀人》「沈朗」一角深入民心，亦跟周麗淇（勵淇）發展地下情。

Hit爆八爺■鄭嘉穎憑《步步驚心》「八王爺」角色成功打入內地市場。

首封視帝■2006年嘉穎憑《天幕下的戀人》首封視帝，帶畀佢好多搵錢機會。

著重身教■嘉穎覺得教仔身教相當重要。

52歲的鄭嘉穎跟30歲陳凱琳(Grace)結婚3年多，三年抱兩成為兩子之父，因為仔細老婆嫰，鄭嘉穎有排都冇得退休，坦言要繼續拍戲為兒子積穀防饑，最重要留筆錢令嫰妻得到保障。對於《星空下的仁醫》中「鬍鬚醫生」一角打入TVB台慶頒獎禮視帝五強，嘉穎難得坦白，坦言自己冇票房保證，再攞視帝無助加片酬，講到明最想退休前可以拍到一部能令觀眾記得角色嘅戲。採訪：方騫平 攝影：葉君海 服裝：Lane Crawford 化妝：Henry Li 髮型：Sue Cheung 場地：酒鍋由鄭嘉穎、古天樂、張智霖等主演的電影《G風暴》將於本月31日上映，同樣係ICAC調查員嘅鄭嘉穎面對涉貪細佬黃宗澤好兩難，角色要游走親情與公義嘅灰色地帶之間，片中有唔少爆破、槍戰、動作場面，加上係反貪風暴系列終極篇，劇本執得好緊，每日要應付「飛紙仔」，嘉穎話好彩都算ok；最難忘場口喺蘭桂坊取景時，跟醉酒客發生言語頂撞風波：「其實我知傻，精人出口笨人出手，好彩我冇出手，以後盡量避免。」他直言婚後進步咗會諗多一層，唔想影響屋企，唔同以前為啖氣唔理後果。求演深入民心角色對於喺TVB台慶劇《星空下的仁醫》中演「鬍鬚醫生」可望再衝視帝，嘉穎斬釘截鐵話唔應該畀獎佢：「我攞過再攞都分別唔大，無助我嗌高啲片酬，我冇票房保證，我好現實，對我要養多20年嘅囝囝嚟講冇幫助，不如留畀不停喺TVB拍劇嘅演員嚟鼓勵佢哋。o依家返去拍劇首要係睇劇本、角色係咪吸引，其次錢要OK，獎項對我嚟講唔係考慮因素。」嘉穎最想退休前可以拍多幾個深入民心的角色，「拍咗4年幾電影(角色)都講唔出一個，革命尚未成功。」唔諗追女怕差太遠因為老夫少妻及老來得子，嘉穎冇得諗退休：「其實我好想多啲時間陪吓屋企人，作為父親養仔係基本，仲要去教，好似早排大仔鄭承悅見人就動手，我要糾正佢。」嘉穎難得講家事，坦言大老婆22年，同細仔鄭承亮相差50年，要養兩個仔多20年先至大學畢業，坦言，「我生得出有責任睇住佢哋，所以要留筆錢積穀防佢哋饑，有錢先安心，但又好矛盾，以我經歷窮到乜都冇嘅時候係最勤力，可能將來會同佢哋講『老竇死咗乜都捐晒出去』但點都要留畀老婆，老婆留畀佢哋我就冇法。」不過，他卻相當enjoy唔覺辛苦：「佢哋帶畀我人生最快樂。」問到怕唔怕追女時，父女年紀相差60年？)唉…咁避都有咪有囉，我唔敢想像，未發生唔好諗住。」語畢他即截停記者話唔好講呢啲，場面搞笑。