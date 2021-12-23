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Edan貼水底肌肉照晒秘技　拍賀歲片喜感直逼鄭中基

2021-12-23 列印
■Edan與鄭中基在賀歲片中大放笑彈。
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　　MIRROR成員呂爵安（Edan）前晚在社交網晒與Stanley（邱士縉）、Jeffrey及吳啟洋拍劇集《i.SWIM》的花絮照，四子着泳褲，在水底大騷「朱古力」肌，他寫道：「今日冬至，個個都出張着厚衫嘅相叫大家着多啲衫，所以我決定反其道而行，出幾張唔着衫嘅相，嚟叫大家着多啲衫！」他自爆已練成水底擘大眼技能，Jeffrey亦留言謂：「擘大眼擘到無人之境」。
　　另外，Edan首度拍攝的賀歲片《闔家辣》將於年初一上映，昨日預告片出爐，Edan繼續使出《大叔的愛》招牌反白眼搶鏡，一句：「我老母啲醬好好味呀！」喜感直逼搞笑高手鄭中基，喜劇細胞表露無遺。■左起：吳啟洋、Edan、Jeffrey及Stanley練成在水底擘大眼秘技。
■左起：吳啟洋、Edan、Jeffrey及Stanley練成在水底擘大眼秘技。


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