Yumi服藥輕生入院洗胃 徐若瑄第三度發聲明:沒介入李王婚姻

■徐若瑄和王力宏是多年好友。

■現年46歲的人妻徐若瑄，再度發聲明捍衞名譽。

■張惠妹和王力宏曾傳緋聞。

■王力宏被前妻李靚蕾大爆出軌約炮臭史！

■疑似Yumi（背向鏡頭）的入院照。

■現年29歲的Yumi承認曾與王力宏拍拖。

王力宏與李靚蕾離婚後，大爆男方性上癮出軌約炮性史，令徐若瑄和By2成員Yumi（孫雨）等女星捲入嫌疑名單，徐若瑄為保名譽，昨日第三度發聲明重申與王李離婚無關；Yumi則傳出仰藥入院，而網民據李靚蕾早前提到的指控內容，懷疑張惠妹亦是王力宏其中一位女友！已為人妻兼人母的徐若瑄，昨日第三度就被捲入王力宏的離婚風波，在社交網貼出黑白風景照及發表聲明，她早前發聲明要求王力宏為她澄清謠言，但他未有開腔。徐若瑄在昨日的聲明中表示，為自己和家人，必須再次站出來澄清，捍衞名譽！「鍵盤可殺人」徐若瑄表示：「不實指控，一桶又一桶的髒水往我身上潑……我還能不站出來，為自己名聲平反嗎？！這不叫對號入座，而是一群人『無憑無據』、指名道姓的在詆毀我。」她更指鍵盤可殺人，但不等於殺人後不用負責任，又強調「我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中的『介入別人婚姻的第三者』！」聲言是其第三篇聲明，也是最後一篇，如有後續會由司法處理。而Yumi（孫雨）早前承認在王力宏婚前，曾和他拍拖，但遭李靚蕾踢爆在王婚後仍有私下聯絡，Yumi更用裸女頭像！昨有自稱是Yumi友人者發文，指Yumi仰藥輕生入院洗胃，並上傳疑是Yumi身處醫院的背面照等作為證據。張惠妹捲入風波其後有網民爆料，指Yumi只是吞了兩粒維他命丸和兩粒可用作治療失眠的褪黑素後致電醫院後在凌晨2時入院，翌晨9時出院。又指Yumi早前未有就被誹謗是第三者而報警。「Yumi友人」迅速回應，貼出朦朧照片證Yumi當日有報警，又否認自己就是Yumi。另外，有報道指李靚蕾的爆料文提到04年與王力宏睇戲時，遇見王的「緋聞女友」，有指就是張惠妹。張惠妹的經理人方面回應台媒查詢時表示，不會就道聽塗說的陳年往事向張惠妹求證。